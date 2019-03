Europeias. Carlos César pede aos eleitores ponderação

Esta legislatura, com Governo de minoria do PS e o apoio dos partidos de esquerda, PCP, BE e PEV, “será indiretamente sufragada nas europeias”, afirmou César no discurso de um jantar com militantes e deputados em Alpalhão, Nisa, com que se iniciaram as jornadas de proximidade em Portalegre e que terminam esta segunda-feira.







O líder parlamentar socialista considerou que os resultados do Governo são “um sucesso” que, “quer queiram quer não queiram, os outros partidos não podem deixar de reconhecer”.







E deu o exemplo da quebra do desemprego, em especial entre os jovens, ou ainda do trabalho do executivo para reduzir as desigualdades no país.







Debaixo de um coro de críticas pelas ligações familiares dentro do Governo Carlos César pediu aos socialistas que não se deixem afetar.Na abertura das jornadas parlamentares do PS, o presidente do partido...disse que os socialistas trabalharam a dobrar nesta legislatura contra a oposição e contra os apoiantes, como registou a jornalista Ana Isabel Costa.As jornadas de proximidade levam na segunda-feira os deputados do PS a fazer visitas a vários concelhos do distrito de Portalegre.