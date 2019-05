Europeias. CDS leva à campanha resposta de Costa sobre o caso Tancos

Foto: Lusa

António Costa diz que viu um documento não assinado, sem data e sem nenhuma identificação de origem.



O CDS leu as respostas do primeiro-ministro e a líder do CDS Assunção Cristas usou a campanha às europeias para reagir.



A líder do CDS diz que o Governo não tem escapatória e que o primeiro-ministro é culpado.



Mas nem só o “caso de Tancos” Assunção Cristas levou aos apoiantes dos centristas. A lider do partido considera inadmissível o executivo de António Costa ainda não ter dado qualquer resposta sobre o SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal) criado em 2006 como uma parceria entre o Governo e o setor privado.



Palavras de Assunção Cristas num jantar de campanha em Alcobaça.