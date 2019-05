Europeias. Costa avisa que vitória não foi "cheque em branco"

Foto: António Cotrim-Lusa

O conselho foi expresso pelo primeiro-ministro e líder dos socialistas na reunião da Comissão Política do partido.





No discurso de abertura da reunião, António Costa disse saber que os portugueses não passaram um cheque em branco ao partido e na qualidade de primeiro-ministro explicou o que antevê para a próxima legislatura.





O secretário-geral do PS definiu como prioridades centrais na próxima legislatura o combate à corrupção e o investimento na qualidade dos serviços públicos, além da meta da dívida pública abaixo dos 100% em 2023.



Até 2023, se o PS voltar a formar Governo, na sequência das eleições legislativas de 6 de outubro próximo, segundo o líder socialista, as prioridades vão passar pelo "reforço da democracia", com o aprofundamento da descentralização e combate à corrupção", pela "manutenção" de um quadro económico de "contas certas", pelo investimento na melhoria dos serviços públicos e pela valorização das funções de soberania.



Neste último ponto sobre a valorização das funções de soberania, António Costa observou que Portugal assume a presidência da União Europeia no primeiro semestre de 2021, em que terá as relações com África como tema central.