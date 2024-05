PS e AD apoiam uma hipotética candidatura de António Costa ao Conselho Europeu. O primeiro debate para as Europeias juntou os dois principais partidos, o Iniciativa Liberal e o Livre.

A aplicação do pacto da migrações marcou a discussão com críticas ao processo de extinção do SEF levado a cabo pelo Partido Socialista. Sebastião Bugalho acusou os socialistas de entregarem a política de imigração a redes de tráfico humano.