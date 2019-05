Europeias. PSD digere a pior derrota de sempre

Foto: Epa-José Coelho

O PSD alcançou, percentualmente, o seu pior resultado de sempre, com 21,94 por cento dois votos e elegre para já quatro deputados.



Conhecidos os resultados o cabeça de lista Paulo Rangel assumiu a derrota e disse que os objetivos não foram cumpridos.



O presidente do partido, Rui Rio, reconheceu que a mensagem dos socialistas passou melhor do que a dos social-democratas e disse que o partido deve preparar-se para as eleições legislativas e outubro.



Uma noite eleitoral contada em síntese pela jornalista Ana Isabel Costa.