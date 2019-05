Europeias. Rui Rio critica lista socialista

Foto de Fernando Veludo-Lusa

Rui Rio acusou ainda a RTP sobre o uso da sondagem que dava conta da vitória do PS, num comício ao ar livre, na Praça da República, em Aveiro, que juntou centenas de pessoas.



"As eleições não se decidem em canais de televisão, em sondagens, mas em eleições", afirmou, apelando a todos para que votem no próximo domingo para mostrar que as eleições "se decidem nas urnas com a vontade do povo e não de uma qualquer outra forma que queiram inventar".



Uma sondagem da Universidade Católica realizada para a RTP e jornal Público coloca o PS como o partido mais votado nas eleições europeias de domingo, com 33% dos votos, seguido do PSD, com 23%, do BE, com 9%, da CDU e do CDS-PP, ambos com 8%, e do PAN e do Aliança, ambos com 3%.



O líder do PSD diz que o partido tem a melhor lista para ganhar as eleições de domingo, como conta a jornalista Ana Isabel Costa.