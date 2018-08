Europeus/Atletismo: Presidente da República e Governo felicita Inês Henriques pelo título europeu

07 Ago, 2018, 13:46 / atualizado em 07 Ago, 2018, 13:48 | Política

"Depois do recorde do mundo da modalidade e do título mundial, ambos conquistados em 2017, uma vez mais a atleta portuguesa de marcha nos enche de orgulho e alegria. Agora, em Berlim, Inês Henriques veio confirmar o excelente resultado do ano passado em Londres, alcançando o título europeu dos 50 quilómetros de marcha", escreveu o chefe de Estado.



A marchadora do CN Rio Maior tornou-se na primeira campeã europeia na distância, que se estreou em Europeus, ao concluir em 4:09.21 horas, deixando a ucraniana Alina Tsviliy, segunda classificada, a 3.23 minutos, e a espanhola Julia Takács, terceira, a 6.01.





Inês Henriques já deteve o recorde do mundo (4:05.56) desde 13 de agosto de 2017, quando conquistou o título mundial, em Londres, mas Liang Rui retirou 1.20 minutos à sua marca (4:04.36), em 05 de maio último, no Mundial de marcha por Nações, em Taicang, na China.