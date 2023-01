Eutanásia. Chega aplaude decisão do PR de enviar diploma ao Tribunal Constitucional

"É uma decisão positiva", disse Ventura.



O líder do Chega considera que "dificilmente o tribunal não inviabilizará esta lei porque os grandes motivos que levaram à decisão do acórdão anterior mantêm-se a agravam-se com esta nova lei", mas afirma que o partido aguardará pela decisão do Tribunal Constitucional.