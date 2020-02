Eutanásia. Conselho Nacional de Ética reprova projetos do PS, PAN, BE e Verdes

O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida deu parecer desfavorável aos projetos de lei sobre a eutanásia do PS, PAN, BE e dos Verdes. O Conselho salienta que os documentos não constituem uma resposta eticamente aceitável e que não foram feitos estudos prévios.