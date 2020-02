Eutanásia. Grupo de deputados do PSD vai avançar com iniciativa de referendo

“Na linha da tradição histórica do meu partido não posso deixar de convocar todos os humanistas, para, num sobressalto de alma,”, adiantou à agência Lusa Pedro Rodrigues, ex-líder da JSD e primeiro subscritor da iniciativa.De acordo com o regime jurídico do referendo, a iniciativa da proposta deste instrumento da Assembleia da República “compete aos deputados, aos grupos parlamentares, ao Governo ou a grupos de cidadãos eleitores”.A lei não refere um número mínimo de deputados para subscrever tal iniciativa, referindo que, “quando exercida pelos deputados ou pelos grupos parlamentares”, toma a forma de projeto de resolução e, quando exercida pelo Governo, a de proposta de resolução, aprovada pelo Conselho de Ministros.

O Parlamento vota quinta-feira as propostas partidárias sobre a eutanásia.

Para resultar num referendo, e integrar as perguntas a formular e a definição do universo eleitoral da consulta.

De acordo com Pedro Rodrigues, o segundo subscritor é o líder da distrital do Porto, Alberto Machado, e o terceiro é Cristóvão Norte, numa iniciativa à qual já aderiram também o ex-líder da distrital de Lisboa Pedro Pinto, os deputados eleitos pela capital Carlos Silva e Sandra Pereira, bem como os parlamentares e líderes das distritais de Coimbra e Viseu, Paulo Leitão e Pedro Alves, respetivamente.





Um grupo de cidadãos está a recolher assinaturas para realização de um referendo sobre a matéria, que tem o apoio da Igreja Católica, ao contrário do que aconteceu em 2018. O CDS apoia a ideia e já afirmou que pretende um referendo mesmo no caso de a proposta ser chumbada no Parlamento na quinta-feira.



Na terça-feira, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida deu parecer negativo a quatro projetos de lei sobre a morte assistida. Os diplomas chumbados são os do PAN, BE, PS e PEV. Em análise está ainda o documento da Iniciativa Liberal.





