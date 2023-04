Eutanásia. Marcelo devolve diploma ao Parlamento sem promulgação

Marcelo Rebelo de Sousa quer que sejam clarificados dois pontos em relação ao decreto, uma vez que considera que não pode haver dúvidas relativamente a esta matéria sensível.



Na carta que dirige ao Parlamento, à qual a RTP teve acesso, o Presidente da República pede que se clarifique “quem define a incapacidade física do doente para autoadministrar os fármacos letais, bem como quem deve assegurar a supervisão médica durante o ato de morte medicamente assistida".





De acordo com o aditamento introduzido na nova versão do decreto, “a morte medicamente assistida só pode ocorrer por eutanásia quando o suicídio medicamente assistido for impossível por incapacidade física do doente”.





“Ora, nesta nova versão, o doente deixa de ter o direito à escolha entre suicídio meramente assistido ou eutanásia”, observa o chefe de Estado.





Desta forma, Marcelo Rebelo de Sousa quer esclarecer, em primeiro lugar, quem pode reconhecer e atestar a impossibilidade do doente não poder praticar o suicídio assistido, sendo que só assim pode recorrer à eutanásia.







Em segundo lugar, o Presidente da República quer clarificar quem deve supervisionar o suicídio assistido, ou seja, qual o médico que deve intervir numa e noutra situação.







“Uma vez que, nos termos do mesmo nº.2 do artigo 9º., compete ao médico orientador informar e esclarecer o doente sobre os métodos disponíveis para praticar a morte medicamente assistida e que o mesmo médico orientador tem de estar presente no momento de administração ou autoadministração dos fármacos letais (…), não será imperativo que lhe compita também a ele pronunciar-se sobre a incapacidade física do doente?”, questiona o chefe de Estado na carta que dirigiu ao Parlamento.







O Presidente da República devolve assim o diploma ao parlamento para clarificar estes dois pontos e lembra que esta solução não é comparável com a experiência de outras jurisdições.





Marcelo Rebelo de Sousa argumenta que "numa matéria desta sensibilidade e face ao brevíssimo debate parlamentar sobre as duas últimas alterações, afigura-se prudente que toda a dilucidação conceptual seja acautelada, até pelo passo dado e o seu caráter largamente original no direito comparado".



O quarto diploma do parlamento sobre a morte medicamente assistida foi aprovado em votação final global em 31 de março e, após fixação de redação final, publicado em Diário da Assembleia da República na quinta-feira passada, 13 de abril.