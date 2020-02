Eutanásia. "Não quero antecipar nada até final do processo", resume Marcelo

, devolveu Marcelo Rebelo de Sousa, ao ser questionado sobre a aprovação no Parlamento, na passada quinta-feira, dos cinco projetos de lei submetidos por PS, PAN, BE, “Os Verdes” e a Iniciativa Liberal.Perante os jornalistas, no Barreiro, à margem da inauguração de um pólo da Associação Cultural Ephemera, Marcelo quis sublinhar que “o tempo desta lei não depende” do Presidente da República, mas do Parlamento.

“Primeiro é preciso haver lei”, recordou o Presidente da República.



Depois de afirmar que vai “lendo nos jornais o que se diz sobre o tempo”, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que “o Presidente tem de esperar”.“E nesse tempo eu decidirei e saberão”, insistiu, antes de deixar vincado que só se pronunciará sobre uma eventual promulgação ou não da lei que for aprovada na Assembleia da República “no fim do processo”.Quanto à importância desta decisão,Os projetos de despenalização da eutanásia foram aprovados na generalidade pelo Parlamento.. Sem estar afastado um papel a desempenhar pelo Tribunal Constitucional.Os deputados vão procurar divisar um texto comum num processo que não feche a porta a parlamentares dos partidos que se opuseram à despenalização: PSD, CDS-PP e Chega.

c/ Lusa