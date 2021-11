Eutanásia. Parlamento aprova decreto com alterações, decisão volta às mãos do PR

O decreto com as alterações à Lei da Eutanásia foi aprovado com 138 votos a favor. Houve ainda cinco abstenções e 84 votos contra. As alterações têm em vista responder ao chumbo do Tribunal Constitucional e ao veto do Presidente da República.





As mudanças ao texto do decreto foram aprovadas com os votos a favor da maioria dos deputados do PS, Bloco de Esquerda, PAN, Os Verdes, Iniciativa Liberal, 13 deputados do PSD, entre eles o Presidente do partido, Rui Rio, e ainda as deputadas não inscritas, Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.





Os votos contra partiram das bancadas do PCP, CDS-PP, Chega, 62 deputados do PSD e sete deputados do PS, incluindo o secretário-geral adjunto, José Luis Carneiro. Houve ainda cinco abstenções (dois deputados do PS e três deputados do PSD).







Destaque para abstenção do social-democrata Adão Silva, que em janeiro votou a favor do decreto, mas que agora discordou deste agendamento de votação "à 25ª hora", numa altura em que já há data para a realização de eleições legislativas antecipadas.







De recordar que a Lei da Eutanásia, que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível, já tinha sido aprovada pelos deputados em janeiro , tendo o decreto inicial sido chumbado no Palácio Ratton dois meses depois.





"lesão definitiva de gravidade extrema" e "situação de sofrimento intolerável".

Na altura, o Presidente da República decidiu enviar o diploma para o Tribunal Constitucional para fiscalização preventiva da constitucionalidade. Uma maioria de sete contra cinco juízes considerou que o decreto era pouco explícito por exemplo nos conceitos de





O TC considerou, no entanto, que a inviolabilidade da vida humana consagrada na Constituição não constitui um obstáculo inultrapassável para se despenalizar, em determinadas condições, a morte medicamente assistida, abrindo a porta a um futuro decreto com correções e novas especificações.





Agora, com as alterações efetuadas, o novo texto inclui um artigo onde se clarificam conceitos como os de lesão definitiva e doença grave ou incurável.