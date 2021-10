Eutanásia. Social-democrata Adão e Silva diz que ainda “não estão criadas as condições para este debate”

O agendamento para a próxima quinta-feira da reapreciação do veto sobre a Eutanásia teve a oposição de PSD e CDS com o social-democrata Adão Silva a acabar por revelar as declarações feitas por Ferro Rodrigues na Conferência de líderes.