Ex-coordenador do BE João Semedo renuncia a mandato de deputado municipal no Porto

Lusa24 Abr, 2018, 11:40 | Política

Na renúncia, já comunicada ao presidente da Assembleia Municipal, Semedo explica que "apesar do estado de saúde estar a evoluir favoravelmente" não existe ,"a médio prazo, a possibilidade de retomada de representação pública", pelo que se entendeu "mais indicado optar por uma renovação" do grupo municipal do BE, explicou a mesma fonte.

Susana Constante Pereira e Pedro Lourenço são, agora, os deputados do BE na AM do Porto, num processo de "renovação normal da representação do grupo municipal que, de resto, já vinha acontecendo desde as eleições, em regime de substituição", acrescentou a fonte da concelhia do partido.

O médico João Semedo dirigiu o BE em conjunto com a atual coordenadora, Catarina Martins, entre 2012 e 2014, numa solução de liderança `bicéfala` que os bloquistas viriam a abandonar.

Semedo começou por ser apresentado como cabeça-de-lista do BE à Câmara do Porto nas autárquicas de 2017, mas acabaria por renunciar devido a problemas de saúde.