Ex-líder da Iniciativa Liberal diz que maioria absoluta do PS deveu-se ao medo de aliança entre PSD e Chega

O ex-líder do Iniciativa Liberal Carlos Guimarães Pinto diz que, em grande parte, a maioria absoluta do PS foi causada pelo receio que o eleitorado teve de o PSD fazer uma aliança com o Chega. O agora eleito deputado pelo círculo do Porto esteve na Grande Entrevista da RTP 3, onde também deixou claro que acredita no liberalismo como solução para o país e no crescimento do Iniciativa Liberal para os dois dígitos.