Ex-ministra da Educação defende presidente da República sobre os problemas na Justiça

Nuno Patrício - RTP

O chefe de Estado esteve reunido com Ferro Rodrigues, Leonor Beleza, Lídia Jorge, Mónica Quintela e Maria de Lurdes Rodrigues.



A antiga ministra da Educação revela que o presidente demonstrou estar preocupado com a situação na justiça em Portugal.



O manifesto por uma reforma da justiça em defesa do estado de direito democrático defende, entre outras matérias, que deve existir um maior escrutínio do trabalho desenvolvido pelo Ministério Público...



O documento também exige à Procuradora Geral da República, Lucília Gago, que venha a público prestar esclarecimentos sobre os processos que motivaram a queda do Governo de António Costa e a queda do governo regional da Madeira.