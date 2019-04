Ex-mulher de Matos Fernandes é assessora na Agência do Ambiente

Já em fevereiro a RTP tinha revelado que a mulher do ministro foi chefe de gabinete de Célia Ramos, secretária de Estado do Ordenamento do Território, sob a tutela do marido, ministro do Ambiente.



Matos Fernandes garantiu agora ao jornal Expresso que nada teve a ver com a nomeação.



Entretanto o casal separou-se e a ex-mulher, Ana Isabel Marrana, trabalha agora como assessora na Agência do Ambiente, um organismo sob a tutela do ministro que é agora ex-marido.



Ana Isabel Marrana fez carreira na Administração Pública e disse ao Expresso que o ministro não teve qualquer influência na obtenção do cargo que ocupa.