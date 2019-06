Excedente orçamental. Marcelo elogia Governo

O presidente da República diz que nenhum português pode deixar de estar orgulhoso no saldo positivo das contas do Estado entre janeiro e março deste ano e sublinha que este excedente orçamental no primeiro trimestre é fruto de uma gestão muito rigorosa do governo para precaver-se das incertezas internacionais.



O governo preferiu "mais vale prevenir do que remediar" e prevenir de forma muito intensa, com uma contenção muito intensa, para poder ter um sucesso, aconteça o que acontecer lá fora na Europa ou no mundo.



O ministro das Finanças rejeitou a ideia de que há cortes nos serviços públicos, em particular na Saúde: "Não há cativações no SNS. As cativações que há no Ministério da Saúde são administrativas.

O SNS está hoje muito melhor do que há quatro anos. Muito melhor.

Aliás, nunca houve tantos médicos no SNS em todas as especialidades distribuídos por todo o território. Todos os centros hospitalares têm hoje mais pessoal ao serviço e mais orçamento".