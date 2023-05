Exoneração de adjunto por publicar em Diário da República

O Ministério das Infraestruturas afirma que o despacho de exoneração do adjunto Frederico Pinheiro foi enviado para ser publicado no Diário da República no dia 27 de abril. O ministério liderado por João Galamba diz também que o despacho de exoneração produz efeitos ao dia 26 de Abril inclusive. O despacho de exoneração ainda não foi contudo publicado em Diário da República.