"Faz parte da atuação da oposição". Marcelo reage à exigência da demissão de Medina

Foto: Rui Ochoa - Presidência da República via Lusa

No regresso a Lisboa, depois da deslocação ao Brasil para a tomada de posse de Lula da Silva, o presidente da República foi esta terça-feira questionado sobre a última tomada de posição do PSD relativamente à remodelação no Governo. Luís Montenegro considerou Fernando Medina um "peso morto". "Faz parte da atuação da oposição o criticar e ser exigente em relação ao Governo, faz parte da responsabilidade do Governo governar", reagiu Marcelo Rebelo de Sousa.