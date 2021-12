Fecho Congresso PSD. Rio diz que eleições se devem a "esgotamento de solução de má memória"

"De má memória, porque a sua principal marca identitária era a de uma permanente aposta no presente e a de um notório desprezo pela construção de um futuro melhor e mais sólido para o nosso país", criticou Rio, no discurso de encerramento no 39.º Congresso do PSD, que hoje termina em Santa Maria da Feira, Aveiro.

Entre duras críticas ao PS, Rui Rio afirmou estar pronto para governar.

O líder do PSD lamentou que o Governo não tenha aproveitado a conjuntura económica favorável para reduzir a dívida pública.

"Os larguíssimos milhares de milhões de euros que esta conjuntura permitiu pôr à disposição do Governo, foram, porém, todos delapidados com o claro objetivo do PS de conseguir obter a aprovação dos seus Orçamentos do Estado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda", acusou.

Numa das passagens muito aplaudidas da sua intervenção, hoje perante uma sala cheia, ao contrário da abertura, Rio lamentou que não tenha havido verbas suficientes para apoiar as empresas na recuperação das empresas e das famílias, nem para apoiar o investimento.

"Mas não faltou dinheiro para o Novo Banco, para a TAP ou para perdões fiscais à EDP", criticou.

Rui Rio diz que não é aceitável que num país sufocado por impostos se mantenha apoios sociais a quem recusa trabalhar.

"Não é aceitável um país com a sua classe média sufocada em impostos e em que o seu salário de referência pouco se distingue do mínimo em vigor. Assim como também não é racional manter apoios sociais a quem os usa para se furtar ao trabalho e, dessa forma, condicionar a própria expansão empresarial que, cada vez mais, se lamenta da falta de mão de obra disponível", afirmou Rio, no discurso de encerramento no 39. º Congresso do PSD, numa passagem muito aplaudida por uma sala cheia e muito mais entusiasmada do que na abertura.



Para o presidente do PSD, "os apoios sociais são socialmente indispensáveis, mas apenas para quem deles verdadeiramente necessita, e não para quem os recebe indevidamente".



"Tem de haver uma fiscalização adequada para que possamos garantir, simultaneamente, justiça social e progresso económico", afirmou.

O líder do PSD refere que podiam ter sido poupadas sete mil vidas, se tivesse havido mais organização e planeamento no SNS, no tratamento de doenças não-covid.



Rui Rio defende uma reforma no Serviço Nacional de Saúde, em articulação com os setores privado e social.

