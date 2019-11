Fenprof recolheu apoio do PAN, BE, PCP e PEV para professores do ensino superior

O PAN, o BE, o PCP e o PEV apoiaram esta quinta-feira no Parlamento, com iniciativas legislativas, uma petição da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) para desbloquear questões ligadas à progressão salarial dos docentes do ensino superior.