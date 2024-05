O diretor demissionário da Direção Executiva do SNS disse que tinha um plano bem preparado para enfrentar o verão e o inverno. Fernando Araújo alega que não o aplicou porque percebeu que o Governo queria fazer diferente. No Parlamento explicou que o relatório pedido pela ministra foi entregue em metade do tempo para permitir a aplicação de medidas consideradas necessárias pelo executivo.