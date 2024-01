Fernando Medina vai ser terceiro na lista de candidatos a deputados do PS em Lisboa

Fernando Medina, ex-presidente da Câmara de Lisboa e que chegou a ser apontado como um possível sucessor de António Costa na liderança do PS, apoiou a candidatura derrotada de José Luís Carneiro à liderança dos socialistas nas eleições diretas de 15 e 16 de dezembro.

Fonte socialista adiantou à agência Lusa que a Comissão Política da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) aprovou hoje esta lista por unanimidade, que tem na quarta posição a ex-ministra da Saúde Marta Temido, também líder da concelhia do PS/Lisboa, e no quinto lugar o vice-presidente da bancada socialista Pedro Delgado Alves.

Sérgio Sousa Pinto é o sexto da lista, a vice-presidente da Assembleia da República Edite Estrela é a sétima, o ex-secretário de Estado Miguel Cabrita o oitavo e o líder da JS, Miguel Costa Matos, o nono.

A décima posição está ainda em branco, sendo a sua indicação da responsabilidade do líder partido, enquanto o dirigente Pedro Vaz, considerado braço-direito de Pedro Nuno Santos, entra em décimo primeiro. No décimo segundo lugar está a constitucionalista Isabel Moreira, membro do Secretariado Nacional do PS.

Nesta lista, tal como se esperava, não consta o líder da FAUL do PS e ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, que não quis ser candidato a deputado na próximas eleições, embora seja membro do Secretariado Nacional, o órgão de direção dos socialistas.

A lista da FAUL (tal como as restantes saídas das federações) terá a sua versão definitiva aprovada na terça-feira, em reunião da Comissão Política Nacional do PS.