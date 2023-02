Fernando Rosas. Liderança de Catarina Martins foi de "real implantação" do BE

Catarina Martins dirigiu o BE "sempre muito bem", reforçando a unidade do partido e obtendo vitórias históricas para o partido na sua representação e na sua atividade".



"Foi uma década de real implantação do Bloco", afirmou Fernando Rosas.



Considerando que "as coisas estão a mudar no país", o histórico bloquista acredita que é um momento "para se repensar quem é que da parte do Bloco pode ser o interprete" da sua luta atual.



Quanto ao anúncio da candidatura de Mariana Mortágua, Fernando Rosas considera que é uma "boa candidata e uma boa escolha do partido", sendo a convenção escolher o próximo sucessor de Catarina Martins.