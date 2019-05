Fernando Rosas pergunta "onde está o PS de esquerda"

Foto: Lusa

No jantar-comício da campanha do BE para as eleições europeias, o fundador Fernando Rosas subiu ao palco para discursar - antes da cabeça de lista, Marisa Matias, e da líder bloquista, Catarina Martins -, tendo apontado ao PS nos recuos e "cambalhotas" ao longo da legislatura sobre professores, energia, taxa sobre especulação imobiliária ou PPP na saúde.



"Onde é que está o PS de esquerda? Onde é que está a esquerda do PS? Onde é que se situam as forças dentro do PS que querem mudar verdadeiramente a situação do país e, também, a situação na Europa?", questionou, em tom crítico como testemunhou o jornalista João Vasco.



"Vamos pôr a Marisa e o Zé Gusmão no Parlamento Europeu", pediu, por três vezes, traçando assim o objetivo de eleger dois eurodeputados.



Nas europeias de 2014, o BE perdeu dois eurodeputados e conseguiu apenas eleger Marisa Matias.