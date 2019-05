Partilhar o artigo Fernando Ruas admite que perdeu batalha pela defesa do interior Imprimir o artigo Fernando Ruas admite que perdeu batalha pela defesa do interior Enviar por email o artigo Fernando Ruas admite que perdeu batalha pela defesa do interior Aumentar a fonte do artigo Fernando Ruas admite que perdeu batalha pela defesa do interior Diminuir a fonte do artigo Fernando Ruas admite que perdeu batalha pela defesa do interior Ouvir o artigo Fernando Ruas admite que perdeu batalha pela defesa do interior