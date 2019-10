Partilhar o artigo Ferro destaca "grande dedicação à causa pública do "fundador" da democracia Imprimir o artigo Ferro destaca "grande dedicação à causa pública do "fundador" da democracia Enviar por email o artigo Ferro destaca "grande dedicação à causa pública do "fundador" da democracia Aumentar a fonte do artigo Ferro destaca "grande dedicação à causa pública do "fundador" da democracia Diminuir a fonte do artigo Ferro destaca "grande dedicação à causa pública do "fundador" da democracia Ouvir o artigo Ferro destaca "grande dedicação à causa pública do "fundador" da democracia

Tópicos:

Aal Ferro, Aliança Democrática], Freitas,