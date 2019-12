Ferro diz que uso da palavra "vergonha" por André Ventura é ofensa ao Parlamento

Foto: João Relvas - Lusa

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, fez esta quinta-feira uma advertência ao deputado do Chega, André Ventura, por utilizar com "demasiada facilidade" as palavras "vergonha" e "vergonhoso" nas suas intervenções no Parlamento.