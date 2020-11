Ferro elogia Duarte Pacheco e objetivo de Português como língua oficial da União Interparlamentar

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O presidente da Assembleia da República, o socialista Ferro Rodrigues, enalteceu esta tarde a recente eleição do deputado social-democrata Duarte Pacheco como presidente da União Interparlamentar (UIP), concordando ambos com a prioridade à projeção da língua portuguesa no mundo.