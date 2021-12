Ferro elogia social-democrata Marques Guedes "homem íntegro e de grandes convicções"

Este elogio ao presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias foi feito por Ferro Rodrigues no início da cerimónia de entrega do Prémio Direitos Humanos 2021 da Assembleia da República, sessão que decorre na Sala do Senado.

No seu breve discurso, o último que proferiu numa cerimónia enquanto presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues começou por observar que é do conhecimento público que Luís Marques Guedes não integra as listas de candidatos a deputados do PSD nas próximas eleições legislativas.

"Conheço o senhor deputado Luís Marques Guedes há muitos anos, e tenho por ele uma grande consideração e estima, reconhecendo nele muitas qualidades, no plano pessoal e no plano político", disse.

Ferro Rodrigues caracterizou depois Luís Marques Guedes como um "homem íntegro, sério e de grandes convicções" e que dentro em breve "interrompe um longo período de exercício de funções públicas".

Um percurso público, assinalou o presidente da Assembleia da República, que "começou em 1991, pela mão do então primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva, de quem foi secretário de Estado Adjunto, e que inclui outras passagens pelo Governo da República, enquanto secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares ou enquanto ministro da Presidência e do Desenvolvimento Regional no efémero XX Governo Constitucional".

"Eleito pelo PSD para a Assembleia da República da VII à XIV Legislaturas, é alguém que conhece bem o funcionamento do parlamento, tendo sabido prestigiá-lo como deputado, como presidente do Grupo Parlamentar e, mais recentemente, como presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias - a primeira das comissões, pela relevância das suas competências materiais e especiais atribuições que lhe estão acometidas", salientou.

Neste contexto, o presidente da Assembleia da República destacou que Marques Guedes foi presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais "num quadro de particular exigência nos últimos dois anos, durante os quais o parlamento foi chamado a autorizar, pela primeira vez na história democrática, o Estado de Emergência, e a renová-lo por duas vezes".

"Por tudo quanto acabo de referir quero agradecer-lhe o muito trabalho que desenvolveu em prol do parlamento, e o mesmo é dizer em prol das portuguesas e dos portugueses que aqui representamos, bem como desejar-lhe as maiores felicidades - pessoais, profissionais e políticas, porque, estou certo, com o capital político que reuniu em décadas, o seu percurso não terminará aqui", acrescentou Ferro Rodrigues, recebendo em seguida uma prolongada salva de palmas.