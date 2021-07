Ferro encerra último plenário da sessão com desejos de "menos covid" e "as maiores venturas"

Pouco antes de terminar o último período de votações regimentais da sessão legislativa, Eduardo Ferro Rodrigues despediu-se dos deputados presentes no plenário "desejando a todos as maiores venturas".

"Aproveito para pedir à senhora vice-presidente Edite Estrela para me substituir, desejando a todos as maiores venturas, isto sem ter nada que ver com os nomes dos deputados: Venturas, Rodrigues, etc", declarou Ferro Rodrigues.

Referindo que estará ainda no parlamento esta sexta-feira para uma intervenção numa conferência organizada pela comissão de Cultura, Eduardo Ferro Rodrigues desejou a todos "as maiores sortes e bom tempo e menos covid durante o período de férias que se aproxima".

O último plenário antes das férias foi um dos mais curtos desta sessão legislativa, contrastando com as tradicionais `maratonas` de votações que marcam a despedida do ano parlamentar, também por terem sido divididas em dois dias.

O guião de 37 páginas, com mais de 80 votações, foi `arrumado` entre as 15:09 e as 16:39, ao contrário do ano passado, numa sessão que se estendeu por mais de quatro horas.

No final, a vice-presidente Edite Estrela, associou-se aos desejos de Ferro Rodrigues, desejando aos deputados as "merecidas férias" e que "tudo corra bem" aos parlamentares "do ponto de vista pessoal, de saúde, etc".