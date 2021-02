Ferro Rodrigues acusa de populismo deputados que recusam ser vacinados antes da sua vez

O PS propôs que apenas o presidente e os vice-presidentes do Parlamento sejam vacinados agora e que os restantes deputados apenas recebam a vacina numa fase posterior, depois de todo o primeiro grupo de cidadãos prioritários.



Também o PSD assumiu que deve existiir um calendário gradual do processo de vacinação dos deputados e recusou a lista proposta por Ferro Rodrigues.



De acordo com o Jornal Expresso, Ferro Rodrigues defendeu que esta atitude é uma cedência ao populismo.