Ferro Rodrigues avisa que é preciso atacar "cansaço institucional"

Ferro Rodrigues esteve na sessão de abertura do colóquio "O Futuro da Representação Política, 200 anos do Sinédrio", que decorreu esta manhã no Porto.



O presidente do Parlamento assume ter identificado na democracia "sinais preocupantes que não podem deixar de inquietar os verdadeiros democratas".



Ferro Rodrigues dá como exemplos os extremismos populistas que estão a ganhar terreno na Europa e a abstenção em eleições.