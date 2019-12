Ferro Rodrigues e Marcelo preocupados com alta abstenção nas legislativas

No encontro de Natal entre os Presidentes da República e da Assembleia da República, Ferro Rodrigues preferiu elogiar a estabilidade da última legislatura enquanto Marcelo Rebelo de Sousa está mais focado no futuro num 2020 muito exigente em termos políticos, mas elogiou a sabedoria dos portugueses por terem eleito novos partidos.