Ferro Rodrigues espalha recados e pede que vozes do passado não recuperem poder

Ferro Rodrigues pede ao primeiro-ministro para substituir quem for preciso, mas no momento oportuno.







Já o recado para o presidente da República é que faça entender que a ideia de dissolução governativa é algo que não está sobre a mesa, é perigoso e aventureiro.





No artigo que tem por título “Se faz favor defendam a democracia”, defende que as vozes do passado, em clara alusão a Cavaco silva, não voltem a ter poder.