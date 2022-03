Ferro Rodrigues recorda "longa e distinta" carreira dedicada à causa pública

"Foi com tristeza e saudade que tomei conhecimento do falecimento, aos 77 anos, de Joel Hasse Ferreira", refere Eduardo Ferro Rodrigues, numa nota enviada à Agência Lusa.

O presidente do parlamento realçou que Joel Hasse Ferreira, que morreu na sexta-feira, teve "uma longa e distinta carreira dedicada à causa pública, destacando-se sempre em todos os cargos que foi chamado a desempenhar".

"Como deputado à Assembleia da República, eleito inicialmente, na III legislatura, pela União da Esquerda para a Democracia Socialista, e posteriormente, nas VI, VII, VIII, IX e X legislaturas, já pelo Partido Socialista, Joel Hasse Ferreira teve uma intervenção preponderante na discussão de iniciativas ligadas aos temas económico-financeiros, nomeadamente na aprovação dos Orçamentos do Estado", recorda Ferro Rodrigues.

Joel Hasse Ferreira foi ainda deputado ao Parlamento Europeu, além de vereador e presidente da Assembleia Municipal de Sesimbra, em representação do Partido Socialista.

"A par da política, Joel Hasse Ferreira desenvolveu uma carreira académica de prestígio, tendo sido professor catedrático da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, professor coordenador do Instituto Superior de Tecnologia e professor convidado da Universidade Nova de Lisboa", acrescenta a segunda figura do Estado, que endereça à família, amigos e ao PS "as mais sentidas condolências".

