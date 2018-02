Ferrovia 2020. Governo lança concurso para ligação de comboio entre Évora e Elvas

Foto: António Cotrim - Lusa

No discurso da conferência "A solução ferroviária", que decorreu em Lisboa, Pedro Marques deu conta daquela que é também a "maior obra do Ferrovia 2020", com uma extensão de "quase 100 quilómetros" que vão passar a ligar de comboio Évora e Elvas, pondo fim a um dos 'missing links' da rede europeia".



O gabinete do chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy, deu conta da deslocação do primeiro-ministro de Espanha na próxima segunda-feira a Elvas para assistir ao lançamento deste concurso.