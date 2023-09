Em declarações à RTP, o secretário-geral do PCP destaca os problemas do país como o foco principal do partido. Paulo Raimundo considerou ainda que a carta sobre a habitação enviada a Bruxelas foi desnecessária e que o Governo deveria procurar adotar medidas concretas.

As portas da Quinta da Atalaia abriram esta tarde de sexta-feira. Este ano a Festa do Avante é dedicada aos 50 anos do 25 de abril. No domingo Paulo Raimundo vai encerrar o programa com um discurso no tradicional comício.