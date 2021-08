Festa do Avante! DGS autoriza mais do dobro dos participantes de 2020

Foto: Mário Cruz - Lusa

Jerónimo de Sousa acusou o Governo de chantagear os eleitores com o dinheiro da bazuca europeia. O secretário-geral do PCP diz que muito das respostas aos problemas do portugueses foram dadas com o Governo contrariado.