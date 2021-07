Festejos do Sporting. Aprovada audição de responsáveis pelo relatório da IGAI

PSD e CDS-PP vão voltar a pedir a presença do ministro da Administração Interna na Assembleia da República, mas após as férias parlamentares.





Na terça-feira, PS e PCP chumbaram a audição de Eduardo Cabrita. Isto depois de o relatório da IGAI ter revelado um ofício em que o governante incumbe a Polícia de Segurança Pública de garantir a segurança dos festejos propostos pelo Sporting Clube de Portugal.



O relatório sobre a atuação da PSP sobre os acontecimentos de 11 de maio foi apresentado na passada sexta-feira em conferência de imprensa, na qual estiveram presentes o ministro Eduardo Cabrita e a inspetora-geral Anabela Cabral Ferreira.



Questionado sobre as responsabilidades dos festejos, à data, o titular da pasta da Administração Interna afirmou que as comunicações sobre manifestações são apresentadas às câmaras municipais, neste caso a de Lisboa, não tendo o Ministério qualquer "competência de proibição de manifestação". O relatório da IGAI revela que Eduardo Cabrita validou na véspera os festejos do Sporting que tinham sido desaconselhados pela PSP, bem como pela Direção-Geral da Saúde devido à situação de pandemia e saúde pública.





O documento refere que os festejos nas imediações do estádio e o cortejo até ao Marquês de Pombal foram subordinados "a um modelo acordado entre o Sporting Clube de Portugal e a Câmara Municipal de Lisboa", não tendo sido aceites as propostas da PSP sobre modelos distintos, designadamente o de celebração inteiramente no interior do estádio.



Na sexta-feira, Eduardo Cabrita anunciou também que o Governo avançaria com uma proposta legislativa, a submeter à Assembleia da República, para rever o exercício do direito de reunião e manifestação, por considerar que a concentração de adeptos foi um uso abusivo desta figura.