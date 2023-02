Figueira da Foz. Imóveis do Estado sem utilização há duas décadas

Na Figueira da Foz, existem dois prédios, património do Ministério da Defesa, mas sem utilização há quase 20 anos. São 24 apartamentos colocados em 2019 no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado para servirem para Arrendamento Acessível.