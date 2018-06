Fim do adicional ao imposto sobre combustíveis é votado hoje na AR

Lusa21 Jun, 2018, 16:43 | Política

Sendo uma ordem do dia fixada por um partido, cabe a esse grupo parlamentar, neste caso o CDS, decidir se a votação se realiza no dia do debate e foi isso que o deputado Pedro Mota Soares anunciou no discurso inicial.

A aprovação dos projetos de lei do CDS, BE e PCP, contra a vontade do PS, dependerá da votação da bancada do PSD.

O PSD não adiantou o seu sentido de voto, e o vice-presidente da bancada António Leitão Amaro apenas confirmou que o partido votará favoravelmente a iniciativa dos democratas-cristãos e a sua própria, um projeto de resolução.

Leitão Amaro afirmou, porém, que o adicional ao ISP "só não terminará se BE e PCP não quiserem", dando a entender que o sentido de voto do PSD poderá depender da forma como estas bancadas votarem a iniciativa dos sociais-democratas.