Final Liga Europa. António Costa justifica escala em Budapeste com convite da UEFA

O gabinete do primeiro-ministro alegou que o chefe do Governo fez escala em Budapeste para assistir à final da Liga Europa a convite do presidente da UEFA. Costa evitou falar sobre o caso de viva voz, mas o seu gabinete emitiu uma nota a justificar também o facto de o primeiro-ministro se ter sentado ao lado de Viktor Orbán: tudo se deveu ao tratamento protocolar da UEFA.