Financiamento dos partidos. Ata da reunião não diz o que aconteceu

Na ata da reunião de 18 de outubro pode ler-se que, naquele dia, foi feita uma “apresentação do texto produzido no âmbito do Grupo de Trabalho – Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas Eleitorais”, onde José Silvano detalhou “de forma sucinta os trabalhos desenvolvidos por este grupo de trabalho (GT), que procurou promover alterações minimalistas, tendo em vista o denominador comum existente. Desta forma, o senhor presidente anunciou que os trabalhos efetuados seriam remetidos às direções dos diferentes grupos parlamentares, para a devida apreciação“.



Contudo, numa gravação disponibilizada pelo jornal Público pode ouvir-se José Silvano durante a reunião, o deputado do PSD que coordenou os trabalhos, e percebe-se que o que está a dizer não corresponde ao que está redigido na ata.



“Nós respondemos às questões que o Tribunal Constitucional nos colocou sobre esta matéria, e praticamente só sobre elas. Acordámos nesse GT um conjunto de contributos que estão refletidos no documento. Encontrou-se um denominador comum em relação a estas alterações que são minimalistas e agora é conduzir isso de maneira a que elas tenham uma apreciação rápida na respetiva aprovação porque é essa a exigência do TC. Visto ter a apreciação de todos, se não há dúvidas, está tudo respondido”, pode ouvir-se na gravação.



Na quarta-feira, o presidente do PS, Carlos César, citou a ata da reunião de dia 18 de Outubro da Comissão de Assuntos Constitucionais para argumentar que a discussão das alterações à lei do financiamento dos partidos foi feita de forma pública.



“Quem quis, pelo menos a partir dessa data, podia ter obtido informação sobre o assunto”. No entanto, a ata só ficou disponível no site do Parlamento pouco antes das 18 horas desta quarta-feira.



Já Pedro Bacelar Vasconcelos, presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, justificou que teria havido “alguma deficiência técnica” na sua colocação online.



Carlos César defendeu-se ainda dizendo que apenas leu o que estava escrito na ata: “houve uma apresentação da lei”. Já no que diz respeito à questão do IVA e dos fundos, apenas o CDS-PP e o PAN falaram no assunto.



A nova lei do financiamento partidário foi aprovada no Parlamento a 21 de dezembro, tendo sido preparada durante nove meses e envolta em secretismo.