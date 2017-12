Financiamento dos partidos está a provocar polémica

O diploma que chegou a Belém na sexta-feira acaba com o limite às doações em dinheiro e os partidos passam a ter direito à devolução total do IVA.



Medidas aprovadas no parlamento a poucos dias do Natal.



Em declarações ao jornal I a Associação Transparência e Integridade refere um negócio cozinhado para benefício próprio, feito nas costas dos cidadãos.



O jornal Público adianta que a nova lei foi aprovada praticamente em segredo e sem deixar rasto, como conta a jornalista Rosa Azevedo.



O Presidente da República diz que desconhece as mudanças ao financiamento partidário além da alteração que tinha sido pedida pelo tribunal constitucional e prometeu analisar o texto com cuidado.