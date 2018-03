Financiamento partidos. Lei aprovada na Assembleia da República

02 Mar, 2018, 12:09 / atualizado em 02 Mar, 2018, 12:58 | Política

A proposta à lei do financiamento dos partidos foi apenas alterada no que diz respeito ao IVA. Neste sentido, acaba o alargamento dos partidos poderem receber reembolsos por despesas em relação a este imposto, mantendo a isenção do IVA limitada à divulgação da mensagem política.



Os deputados fizeram marcha atrás sobre essa matéria. Fica a valer o que já estava na lei antes de ser alterada, ou seja, o que estava no diploma de 2003. Essa vai ser mesmo a única alteração que Marcelo Rebelo de Sousa vai poder ler no Palácio de Belém.



Depois do novo líder dos sociais-democratas, Rui Rio, se ter mostrado contra esta alteração, os deputados do PSD decidiram eliminar o artigo que alargava o reembolso do IVA à totalidade das despesas partidárias.



O PSD voltou assim à formulação da lei atual e optou por manter a restituição do imposto apenas para as despesas feitas com a divulgação da mensagem política.

BE junta-se aos partidos de direita

O PS acabou por perder esta votação, contando apenas com os votos a favor do PCP e Os Verdes. O Bloco de Esquerda juntou-se ao PSD, CDS e PAN, o que acabou por ser decisivo para travar esta medida.



O diploma foi aprovado com maioria absoluta de 192 deputados com os votos favoráveis do PSD, PS, BE, PEV e PCP, os votos contra do CDS-PP e do PAN e a abstenção dos deputados do PS Helena Roseta e Paulo Trigo Pereira.



