Fladgate Partnership. Rita Marques rejeita cargo em gestora hoteleira que terá beneficiado

"Nos últimos dias, o meu nome surgiu envolto num elevado fluxo noticioso que não se coaduna com os valores que defendo. Considerando que a minha carreira profissional tem sido sempre pautada pela competência, pelo rigor, por estritos princípios e valores éticos, e pelo cumprimento incondicional da lei,", lê-se na publicação feita pela própria ex-secretária de Estado do Turismo no LinkedIn.





Rita Marques diz que foi convidada para assumir as funções de Administradora Executiva na Fladgate Partnership já depois de ter cessado as funções que desempenhava enquanto Secretária de Estado do Turismo e acrescenta que "este convite ainda não suscitou a formalização, até hoje, de qualquer compromisso entre as partes".





"Feita a análise do regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos (Lei n.º 52/2019, de 31 de Julho), firmei a convicção de que nenhum obstáculo se colocava à assunção daquelas funções", lê-se no texto.







Rita Marques garante ainda que não teve, no desempenho das suas funções, "qualquer papel na atribuição de incentivos financeiros ou sistemas de incentivos e benefícios fiscais de natureza contratual a esta Sociedade" nem "qualquer intervenção direta em matéria da qual tenha resultado um benefício concreto para aquela Sociedade".





A The Fladgate Partnership também já confirmou que a ex-secretária de Estado do Turismo Rita Marques recusou o convite para integrar o grupo. "A The Fladgate Partnership informa ter recebido hoje, da Senhora Engenheira Rita Marques, a indicação de que não pretende avançar com a efetivação da relação profissional anteriormente anunciada", informou a empresa em comunicado.



A empresa diz que "compreende a decisão, já publicamente revelada pela própria, e endereça à Senhora Engenheira Rita Marques o desejo dos maiores sucessos profissionais".







A decisão foi anunciada depois de o Presidente da República ter afirmado que Rita Marques violou “claramente” a lei ao ir trabalhar para uma empresa que tutelou enquanto governante. “A lei é muito clara. É um dos casos mais claros, do ponto de vista ético e legal", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Tal como Marcelo, também António Costa disse ter 99,9 por cento de certeza que a sua ex-secretária de Estado do Turismo cometeu uma ilegalidade.



“Não me revejo naquela atitude e não tenho a menor das dúvidas de que não corresponde à ética republicana alguém sair do Governo e ir exercer funções numa empresa relativamente à qual agiu diretamente", disse o chefe do Governo durante o debate sobre política geral na Assembleia da República, na quarta-feira.