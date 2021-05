O tema, em debate no parlamento, é visto por João Gomes Cravinho como uma "mudança prudente e ponderada, sustentada e aconselhada" pela experiência de governos do PS e do PSD/CDS.A reforma que concentra mais poder no Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas está a ser debatida pelos deputados e é criticada por antigos ex-chefes militares e de dois antigos presidentes, Ramalho Eanes e Cavaco Silva.





Reportagem de Madalena Salema.